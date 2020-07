Atalanta-Napoli, gli azzurri all'ultima chiamata per il quarto posto | LIVE

Napoli in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Per gli azzurri si tratta dell'ultima chiamata per riaprire il discorso quarto posto.

Questo l'undici iniziale scelto da Gattuso: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

Al 26esimo Ospina si fa male alla testa in uno scontro di gioco in mischia con il compagno Mario Rui. Il portiere colombiano è costretto ad uscire per una ferita all'arcata sopraccigliare, lasciando il suo posto a Meret.

Dopo un primo tempo molto tattico, con poche occasioni da una parte e dall'altra e con un leggero predominio in favore del Napoli, nella ripresa la partita si 'stappa' e l'Atalanta, con un mortifero uno-due in apertura, trafigge gli azzurri con le reti di Pasalic e Gosens e mette una serie ipoteca sul match.

Non bastano gli ingressi di Lozano e Milik per invertire la rotta. La palla per riaprire il match capita sui piedi di Fabian Ruiz, autore di una prestazione già a dir poco deludente, ma lo spagnolo spreca malamente, mettendo a lato davanti a Gollini.