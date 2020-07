Gattuso: "Sono molto arrabbiato. I due gol ce li siamo fatti da soli"

"Avevamo la partita in mano e l'abbiamo buttata. Sono molto arrabbiato. L'Atalanta non è partita a mille nella ripresa. I due gol ce li siamo fatti da soli. Ci siamo messi a chiacchierare, invece di rimanere sul pezzo. Abbiamo perso tante energie, a lamentarci con l'arbitro, con il guardalinee. Non mi è piaciuta questa cosa". Così Rino Gattuso ha commentato a caldo al termine di Atalanta-Napoli, ai microfoni di Dazn, la sconfitta e la prestazione dei suoi uomini.

"L'Atalanta ha fatto poco oggi. Abbiamo sbagliato tanto. Il primo tempo abbiamo fatto bene. Non voglio cali di tensione. Abbiamo nove partite da giocare e abbiamo il dovere di continuare a fare bene e di arrivare nel migliore dei modi a Barcellona per la sfida di Champions. Queste partite ci devono servire per migliorare e correggere alcuni aspetti, anche in vista dell'anno prossimo. Non dobbiamo regalare niente a nessuno. Personalmente nel calcio nessuno mi ha mai regalato qualcosa", ha aggiunto il tecnico azzurro.