Atalanta-Napoli 0-1: gli azzurri espugnano Bergamo. Decide un gol di Mertens

Sarà una settimana di triste in molti posti d'Italia. Non ci saranno festeggiamenti a Bergamo, come in altre occasioni dopo che l'Atalanta ha battuto il Napoli. Niente scene di giubilo, giocatori portati in trionfo e strade momentaneamente intitolare all'eroe di turno, come accadde per Caldara lo scorso anno. Non ci sarà da festeggiare neanche per i tanti tifosi della Juve convinti di quel sorpasso, previsto anche da qualche quotidiano nazionale. La squadra di Sarri stavolta ha avuto la meglio di quella di Gasperini, battendo a domicilio i nerazzurri per 1-0, grazie ad una rete nella ripresa di Mertens, tornato al gol in campionato nel momento più importante.

Tre punti pesantissimi per gli azzurri, in un campo sempre ostico, contro una squadra che ha messo sempre in difficoltà Hamsik e compagni negli ultimi anni. Dopo un primo tempo difficile, anche per via del campo pesante, bagnato prima dell'inizio match, e per la buona partenza dell'Atalanta, il Napoli viene fuori nell'ultima parte della prima frazione. Nella ripresa, poi, è dominio assoluto della squadra di Sarri, con tante occasioni costruite ed un gol annullato ad Hamsik per fuorigioco nel finale.

Unico piccolo 'neo' di giornata, la reazione di Insigne al momento dell'uscita, che però Sarri ha in fretta liquidato a fine partita: "Negli spogliatoi ci abbiamo scherzato su. Io e lui litighiamo spesso, anche nelle partitelle di allenamento durante la settimana, se non gli fischio una punizione che lui ritiene ci sia!".