Maglie storiche all'asta: 7500 euro per la maglia di Maradona, 5.300 per Krol

Sono state la maglia di Pelè e di Fausto Coppi le più pagate nell'asta organizzata da Bolaffi. Pagate rispettivamente 30mila e 25mila euro sono state alla base del successo dell'iniziativa. Matteo Armandi, responsabile del dipartimento Sport Memorabilia di Bolaffi, ha commentato: "Grande soddisfazione per questo risultato eccezionale che ha superato le nostre aspettative. Le aste di sport memorabilia, nate quattro anni fa come una scommessa, si confermano un terreno nuovo tutto da sviluppare. Per noi raggiungere un successo così importante e in così poco tempo è una vittoria". Tra i cimeli più contesi dell'asta si segnalano inoltre la maglia del Napoli di Maradona della stagione 1989-1990 salita fino a 7.500 euro, la maglia della Nazionale olandese di calcio 1971 di Ruud Krol venduta a 5.300 euro e l'inedita maglia Milan-Inter indossata nel 1965 dal campione Antonio Valentin Angelillo aggiudicata a 5.000 euro.