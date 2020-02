Tv, la gara di Coppa Italia tra Inter e Napoli vista da quasi 7 milioni di italiani

RaiUno vince la gara degli ascolti nella serata del 12 febbraio: trionfa la gara di Coppa Italia tra Inter e Napoli (vinta dagli azzurri), guardata da 6.859.000 telespettatori, con uno share del 26,37%. Indietro, molto distanziato, il quiz di Gerry Scotti "Chi vuol essere milionario", seguito da 2.225.000 (12,89%). Al terzo posto "Chi l'ha visto?" su RaiTre, con 2 milioni circa (9,28%).

Chiudono la classifica "The day after tomorrow", film andato in onda su Italia Uno, il film 'La risposta è nelle stelle' su RaiDue, 'Italia's got talent', reality su Tv8, 'La repubblica delle donne' su ReteQuattro, "Atlantide - Corrotti e prescritti" su La7.