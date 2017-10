"Presidenti", la storia scomoda del primo presidente del Calcio Napoli Giorgio Ascarelli

Giorgio Ascarelli, primo presidente del Calcio Napoli, costruttore dello stadio nel rione Luzzatti/Ascarelli che portava il suo nome (poi bombardato dai tedeschi e raso al suolo) è una figura che viene poco ricordata ma è senza dubbio fondamentale nella storia sportiva - e non solo - di questa città. A oscurare l'immagine e la reputazione di Ascarelli, ebreo, fu senza dubbio il regime fascista (che ad esempio impose il nome 'Partenopeo' allo stadio costruito nella zona industriale). Oggi il libro 'Presidenti', scritto dal giornalista Adam Smulevich, racconta Ascarelli, recuperando memorie perdute. "Ascarelli era un uomo dal grande cuore, al servizio di tutti", spiegano i relatori durante la presentazione del libro in Sinagoga. "Un omaggio alla memoria di un uomo importante: non solo la squadra di calcio e lo stadio, Ascarelli fondò diversi asili per i bimbi orfani a Posillipo, il primo circolo nautico napoletano, era un amante dell'arte, capace imprenditore, e protagonista del cosiddetto 'Rinascimento ebraico napoletano'".

'Presidenti' - edito da Giuntina - racconta non solo la figura di Ascarelli ma di altri due importanti uomini di sport, ebrei, attivi nel ventennio fascista: Renato, presidente della Roma che sfiorò lo scudetto e Raffaele, patron del Casale che vinse il tricolore, vittima dell'Olocausto (morì ad Auschwitz).