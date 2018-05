"Accusato ingiustamente e dimenticato dal calcio": la denuncia dell'ex attaccante del Napoli

Arturo Di Napoli, allenatore ed ex attaccante di Messina, Salernitana, Palermo, Venezia, Napoli e Inter, ha rilasciato un'intervista a BZona.it.

"Il primo obiettivo è quello di reintegrarmi nel mondo del calcio, mondo da cui mi hanno sottratto due anni fa ingiustamente a causa del calcio scommesse nell’operazione Dirty Soccer. E' stato calvario che ormai dura da due anni, mi hanno rovinato la carriera da allenatore che avevo intrapreso da poco e che stava dando degli ottimi risultati. Avevo dei contatti già con delle squadre di Serie B, ma proprio in quel periodo mi arriva una mazzata che mai mi sarei aspettato. Ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia e adesso ne sto uscendo a testa alta per fortuna. Il PM, che era quello che aveva indagato su di me, ha chiesto al processo l’assoluzione perché il fatto non sussiste. Chiederemo la revisione della sentenza che ha portato alla squalifica nell’ambito sportivo, dopo di che chiederemo il reintegro a pieno titolo nel mondo del calcio, adoro allenare, ma qualcuno dovrà chiedere scusa pubblicamente a me, mio figlio, i miei tifosi e tutte le persone che mi son state vicine fino ad oggi".