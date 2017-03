Il Real a Palazzo Caracciolo: cori e sfottò contro i blancos

Il Real Madrid è arrivato a Palazzo Caracciolo in via Carbonara, dove alloggerà in attesa del match di Champions League in programma domani al San Paolo con il Napoli.

I giocatori sono scesi dal pullman che li ha trasportati dall'aeroporto intorno alle 13.45. Erano atterrati con un charter, a Capodichino, verso le 12.45. Tra i primi ad entrare nell'hotel proprio Cristiano Ronaldo.

VIA CARBONARA TRANSENNATA PER L'ARRIVO DEL REAL

Tantissime le persone presenti, così come le forze dell'ordine a presidiare la zona. Pochi applausi e molti sfottò, nei riguardi dei blancos, da parte dei numerosi difosi del Napoli assiepati in strada.

SARRI - Conferenza stampa di mister Sarri alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Con l'allenatore azzurro il capitano Hamsik.

Ecco alcuni dei passaggi principali delle dichiarazioni di Sarri.

DE LAURENTIIS E REAL - "Siamo uniti in questo momento, l'obiettivo comune è di far bene. L'incontro è andato bene, abbiamo parlato di cinema. Di calcio abbiamo parlato 30 secondi e non della partita contro la Roma. La pressione è del Real Madrid, però noi dobbiamo metterli in grandissima difficoltà. Abbiamo la tifoseria campione del Mondo, è una partita quasi impossibile, proveremo a fargli girare leggermente i cogli...", ha dichiarato il mister.

DIFESA - "L'aspetto più importante è sicuramente quello della fase difensiva. Occorrono applicazione, sacrificio e attenzione. Dobbiamo riuscire a contenerli il più a lungo possibile. Vanno sfruttate le poche occasioni.

MERTENS - "Lo valutiamo meglio oggi, ma credo abbia avuto solo un accenno di crampi".