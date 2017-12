Aronica duro con Hamsik: “Lui altalenante, il nostro leader era Lavezzi”

Parole non dolcissime quelle di Salvatore Aronica, ex difensore del Napoli, nei riguardi di Marek Hamsik, nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Negli ultimi anni ha sempre alternato prestazioni buone e meno buone, e quando non si raggiungono i risultati la sua condizione risalta all'occhio”.

Certo, “Marek è un giocatore che dà equilibrio”, ma a quanto pare anche nel Napoli di Walter Mazzarri non era lo slovacco – sempre secondo Aronica – a suonare la carica in campo. “Ho giocato in un Napoli che non aveva giocatori forti e che non aveva questi stipendi, ma non abbiamo mai mollato. Nei momenti di difficoltà Lavezzi era il leader – sottolinea ancora – voleva sempre il pallone per risolvere le partite”.