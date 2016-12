Ex Napoli, Armero litiga in aereo: "Fatelo scendere subito"

Pablo Armero, ex esterno difensivo colombiano del Napoli, è stato ceduto dall'Udinese al Bahia, squadra brasiliana neo promossa al massimo campionato del suo paese. Lascia definitivamente l'Italia dopo aver giocato - oltre che negli azzurri - anche nel Milan.

L'esterno anche questa volta non ha deluso chi si aspettava da lui qualcosa di sopra le righe. Accortosi che alcuni passeggeri lo stavano riprendendo con degli smartphone, pare abbia dato vita ad una furibonda lite in cui avrebbe strappato il telefonino dalle mani di un signore, per poi colpirlo. A sedare la lite è dovuto intervenire l'equipaggio, mentre i passeggeri chiedevano che Pablo Armero venisse fatto scendere dall'aereo.

Soltanto lo scorso maggio il calciatore, 30 anni, era stato arrestato (e poi rilasciato su cauzione) a Miami con l'accusa di violenze sulla moglie.