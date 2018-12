Europa League, Napoli contro Zurigo: fu la squadra di 'Aristoteles'

Tra le curiosità che riguardano l'FC Zurigo, squadra che il Napoli affronterà nei sedicesimi di Europa League, ce n'è una che farà sorridere i cinefili italiani. Nella squadra svizzera (in cui oggi gioca Nef, ex Udinese e Piacenza) giocò negli anni '70, per due stagioni, Urs Althaus. Chi è Althaus? E' l'attore che diede corpo e voce ad Aristoteles, immaginario funambolo brasiliano simbolo del film cult 'L'allenatore nel pallone'. Althaus nacque in Svizzera da padre nigeriano e madre svizzera. Giocò per due anni nell'FC Zurigo, lasciando poi il calcio per un infortunio.



Althaus diventò poi il primo uomo di colore a posare su GQ, e un modello famosissimo. Nel 1978 fondò una delle più importanti agenzie di modelli. Nel 1984 diventa famoso in tutta Italia impersonando Aristoteles nel film con Lino Banfi e diretto da Sergio Martino.