Milik, gli auguri di buon Natale dell'attaccante azzurro

Arek Milik fa gli auguri di buon Natale a tutti i tifosi del Napoli e della Polonia che lo seguono sui social.

Attraverso la propria pagina Facebook, il centravanti ha invitato tutti a prendersi una po' di tempo per sé, così da ripartire al meglio nel 2017.

"Buon Natale a tutti! – scrive il forte attaccante azzurro che rivedremo in campo nei prossimi mesi dopo il grave infortunio al ginocchio – Vi auguro tanta felicità, gioia e, soprattutto, delle giornate bellissime trascorse in famiglia. Trovate tempo per ricaricare le batterie per le prossime sfide, incrocio le dita per voi!".