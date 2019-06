Mazzoleni (Pechino 2012, Supercoppa Napoli-Juve): "Hamsik insopportabile"

Intervistato dall'Eco di Bergamo sul suo nuovo libro autobiografico, Paolo Silvio Mazzoleni - ex arbitro di serie A ritiratosi quest'anno - ha stilato un elenco dei suoi giocatori preferiti, quelli con cui andava d'accordo in campo: "Ibrahimovic il più forte che ho visto, poteva vincere da solo. Cristiano Ronaldo una macchina perfetta. Zanetti e De Rossi i più carismatici, Hamsik quello meno sopportabile".

Dichiarazioni che fanno sorridere se si pensa che Mazzoleni fu l'arbitro designato per l'arcinota finale di Supercoppa Italiana del 2012, quella di Pechino persa dal Napoli contro la Juventus dopo diverse - quantomeno discutibili - decisioni dell'arbitro. Non solo: Mazzoleni arbitrò la recente gara tra Inter e Napoli, dicembre 2018, quando Koulibaly, disperato per i buu razzisti non ravvisati dall'arbitro, fu anche espulso. Su questi episodi Mazzoleni torna e si assolve: "A Pechino non ci furono decisioni sbagliate. Il rosso a Koulibaly nessuno lo può contestare".

