Deciso l'arbitro della finale di Coppa Italia: sarà Daniele Doveri

Sarà Daniele Doveri a dirigere la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus (con gli azzurri formalmente in casa) in programma mercoledì sera allo stadio Olimpico di Roma. Lo ha comunicato oggi l'Aia in una nota. Gli assistenti saranno Paganessi e Alassio. Al var Irrati e Schenone.

Tre soli precedenti per Doveri con il Napoli, in questa stagione: un pareggio (0-0) con il Torino, una sconfitta (Napoli-Inter 1-3) e una vittoria (Cagliari-Napoli 0-1).