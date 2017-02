Antonio, il napoletano che tifa Real Madrid

In queste ore un'intera città è in fermento per la partita Real Madrid-Napoli. Questa sera allo stadio Santiago Bernabeu sono attesi in totale addirittura 10mila tifosi napoletani. La stessa cifra di fans di una pagina su Facebook aperta da un napoletano dedicata però non alle gesta degli azzurri ma ai loro avversari di stasera. A Napoli c'è un tifoso sfegatato del Real Madrid. Si chiama Antonio Morra, un imprenditore appassionato da sempre dei “blancos”. Tanto da creare una pagina sul noto social network e raccogliere i tantissimi estimatori dei “galacticos” che vivono in Italia.

Trovarne a Napoli è molto più difficile, soprattutto in queste ore, ma l'imprenditore non ha mai nascosto a nessuno la propria passione e non lo ho fatto nemmeno in queste ore. A darne notizia è il giornalista Luigi Concilio che ha raccontato di Antonio in questi giorni. L'imprenditore non andrà a Madrid stasera ma seguirà la gara a casa con il figlio, manco a dirlo tifoso del Napoli. Al ritorno farà il tifo per i suoi beniamini al San Paolo. Una storia particolare, l'ennesima di questa partita storica per i napoletani e il Napoli.