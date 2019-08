Serie 2019-2020, come e dove vedere il Napoli contro Fiorentina e Juventus

Il Napoli giocherà in trasferta le prime due gare del campionato di Serie A 2019-2020, a causa dell'indisponibilità dello Stadio San Paolo per i lavori di adeguamento.

Gli azzurri esordiranno alla prima giornata, in programma il 24 agosto in anticipo alle ore 20.45, in casa della Fiorentina. La partita sarà trasmessa da Sky.

Alla seconda i partenopei andranno a far visita alla Juventus a Torino, contro Maurizio Sarri. Partita in programma alle ore 20.45 di sabato 31 agosto, sempre su Sky.

