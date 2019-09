Razzismo Atalanta-Fiorentina, le parole di Ancelotti e Koulibay

Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio anch'io Sport su Radiouno, dicendosi d'accordo sulla sospensione decisa dall'arbitro Orsato per Atalanta-Fiorentina, a causa di cori razzisti nei riguardi di Dalbert.

"Il perché siamo così non lo so, ma dobbiamo muoverci – ha detto l'allenatore azzurro – Orsato ha fatto benissimo a sospenderla, è un passo in avanti, altri passi ce ne saranno, bisogna seguire questa linea". "Anche Infantino dice basta, e lo diciamo anche noi – ha spiegato il tecnico – Bisogna essere più duri nell'applicazione delle norme, che ci sono, e abbiamo anche il vantaggio che ci sono tante telecamere".

Anche Koulibaly contro il razzismo

Sul tema razzismo è intervenuto con una story su Instagram anche Kalidou Koulibaly: "Voglio che lo capisca mio figlio e spero lo capiscano quelli che mi fanno 'buu' – ha scritto attraverso una citazione il difensore francosenegalese degli azzurri – Sì, forse siamo diversi, ma siamo tutti fratelli".