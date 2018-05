Ancelotti ai tifosi del Napoli: "Mi auguro di vivere tanti bei momenti insieme"

“Sono felice di tornare nel mio paese per mano di uno dei massimi club italiani. Siamo venuti per competere e portare al Napoli tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze. Siamo molto lieti di raccogliere questa sfida e iniziare una nuova avventura calcistica”. Così Carlo Ancelotti, sul proprio sito ufficiale, ha rilasciato le sue prime impressioni da nuovo tecnico del Napoli, dopo il video pubblicato sui canali social azzurri.

L'allenatore emiliano ha voluto inviare anche un messaggio ai tifosi partenopei: "Desidero ringraziare il presidente per avermi affidato un progetto che mi appassiona, ma soprattutto per avermi dato la possibilità di conoscere dall’interno una delle migliori tifoserie d’Italia. A tutti loro dico che lavoreremo duro e con la massima professionalità per raggiungere gli obiettivi che tutti sogniamo. Mi auguro di vivere tanti bei momenti insieme”.