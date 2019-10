Sconcerti su Ancelotti: "Non ci prenda per imbecilli. Dia spiegazioni"

Il pareggio contro la Spal non ha convinto tifosi e commentatori. Mario Sconcerti, decano dei giornalisti sportivi, non usa mezze termini con Ancelotti: "Quando giochi bene con le grandi squadre e non fai risultato con le piccole, è il primo segnale di esaurimento di una squadra".

Il giornalista, ospite di Canale21 ieri sera, ha poi proseguito la sua analisi: "Vorrei rinviare il progetto ad Ancelotti, ma non si può continuare a dire tutte le volte la stessa cosa, ci spieghi perché è soddisfatto e di cosa, altrimenti ci prende tutti per imbecilli, certe dichiarazioni mi hanno rotto le scatole. Mi spieghi perché devo essere d'accordo con lui".