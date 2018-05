Ancelotti-De Laurentiis, si lavora al futuro del club: chieste due conferme

Non trovano smentite le voci che riguardano la trattativa tra Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Una trattativa avviata già la scorsa estate, con il primo incontro avvenuto in occasione dell'Audi Cup. Nel corso della stagione ci sarebbero poi stati diversi contatti fino alla formulazione, da parte del presidente azzurro, di una proposta consistente. Giovedì De Laurentiis incontrerà Sarri e si delineerà il futuro: le ultime dichiarazioni del tecnico azzurro, però, non sembrano concilianti. L'addio è vicino e quindi la società starebbe già lavorando al successore. In quest'ottica Ancelotti, che da allenatore ha vinto tutto, in Italia e nei campionati europei, sarebbe una garanzia. Sul tecnico ex Parma, Milan e Real ci sarebbero anche il Chelsea (dove Ancelotti è già stato) e Tottenham. Ma un confronto sulle idee programmatiche del club ci sarebbe già stato, e Ancelotti sembrerebbe disposto a tagliarsi parte dell'ingaggio.

CALCIOMERCATO - In che modo potrebbe influire Ancelotti sul calciomercato azzurro? Secondo il Corriere della Sera il tecnico avrebbe già chiesto due garanzie: le conferme di Koulibaly e Insigne. Per trattenere i due fuoriclasse, però, il presidente sarebbe costretto a vendere un paio di pezzi pregiati. I nomi sono quelli di Jorginho e Mertens.