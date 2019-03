Ancelotti: "Nel progetto Napoli c'è la volontà di fare dei passi in avanti"

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ritirato a Roma, all'Università Tor Vergata, il Premio Etica nello Sport.

Il tecnico azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine: "Il progetto Napoli c'è. La società ha preso il club dal fallimento e nel giro di 12 anni è arrivato stabilmente in Champions League e nelle prime posizioni del campionato. Il progetto di per sè è vincente, la società non ha debiti, il che non è cosa da poco",

"E' chiaro che si tratta di una società che cerca di fare il passo secondo la gamba che ha. Credo che la vittoria finale di un campionato o di una coppa sia nelle corde del Napoli. C'è la volontà da parte di tutti di fare dei passi in avanti, sempre secondo la gamba che si ha", ha aggiunto Ancelotti.

