AncelottiOut, spopola sui social l'hashtag per chiedere l'esonero del tecnico

Dopo la sconfitta casalinga rimediata dal Napoli contro il Bologna molti tifosi stanno chiedendo l'esonero (o le dimissioni) di Carlo Ancelotti. Lo fanno attraverso un hashtag che su Twitter è diventato di tendenza in poche ore: #AncelottiOut. Leggendo i commenti si trovano le motivazioni a questa presa di posizione così netta: "La soluzione è già stata rimandata da troppo tempo, ora basta". "Qui ci vuole un allenatore che bastona, come Allegri", scrive un altro utente. E ancora: "Se il Napoli fosse una società seria avrebbe già mandato via da tempo Carlo Ancelotti".

Come riportato da molti cronisti sportivi, le possibilità che Ancelotti venga esonerato sono esigue. D'altra parte lo stesso tecnico ha invece ammesso, proprio in conferenza stampa, di non pensare alle dimissioni perché "il rapporto con la squadra e con la società è saldo. Se venisse a mancare una di queste componenti allora potrei pensarci".