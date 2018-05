Sarà un Napoli grandi firme con Ancelotti? Il sogno è Benzema, Vidal o Tolisso a centrocampo

Con l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra i tifosi del Napoli potranno cominciare a sognare grandi nomi. Il tecnico, uno dei più vincenti di sempre in Europa, punterà (c'è da giurarci) a trionfare anche all'ombra del Vesuvio, magari riabbracciando qualche campione già avuto in passato.

Il primo è Karim Benzema, centravanti francese in uscita dal Real Madrid. In Spagna nelle scorse settimane avevano già accostato al club azzurro il nome dell'attaccante transalpino, che sembra gradire la piazza partenopea come dimostrato in occasione della trasferta di Champions League nel capoluogo campano.

L'ostacolo è soprattutto l'ingaggio e l'età (31 anni), per lui come per Arturo Vidal, uno dei 'papabili' per rinforzare il centrocampo napoletano che potrebbe presto restare orfano di Jorginho e del capitano Marek Hamsik. Al cileno restano, però, solo 12 mesi di contratto con il Bayern, a circa 6 milioni di euro netti. Un accordo, quindi, non sarebbe poi del tutto impossibile.

Chi, invece, rientra pienamente nei parametri del Napoli è Corentin Tolisso. Il centrocampista francese, arrivato alla corte di Ancelotti in Baviera nell'estate 2017, è un vero e proprio pallino di De Laurentiis e Giuntoli. Nel 2016 il club partenopeo le provò davvero tutte per strapparlo al Lione e ora non sarà facile riuscire nell'impresa di prelevarlo dai tedeschi, che hanno effettuato un ingente investimento (oltre 40 milioni di euro) appena 12 mesi orsono.

Più abbordabile il nome di Renato Sanches, giovane e talentuoso centrocampista portoghese da rilanciare dopo un'ultima annata in chiaroscuro in prestito allo Swansea.