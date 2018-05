Ancelotti al Napoli, oggi le firme? In programma un altro incontro romano

L'incontro di ieri sera nella sede romana della Filmauro dovrebbe ripetersi oggi. De Laurentiis e Carlo Ancelotti potrebbero porre le prime basi del nuovo Napoli 2018/2019. Anzitutto, le firme. In giornata potrebbe arrivare il famoso 'tweet presidenziale', l'annuncio, anche se il contratto sarà depositato in Lega solo dal primo giugno (il 31 maggio scade il contratto che ancora lega Ancelotti al Bayern Monaco). Al meeting di oggi, che sarà quello probabilmente finale per quanto riguarda il legame contrattuale, le parti cominceranno a stilare il progetto tecnico. Ancelotti non è abituato a lavorare senza campioni, e le sue richieste (qui parte della lista dei primi nomi emersi) rappresentano un bel passo in avanti in termini di ambizione societaria.



All'incontro tecnico dovrebbero partecipare anche i collaboratori più stretti di Ancelotti: il preparatore Davide Ancelotti (figlio del tecnico) e il genero Mino Fulco, napoletano. Con loro anche lo storico preparatore Mauri. Secondo fonti vicine all'allenatore, Ancelotti avrebbe scelto di trattenere parte dello staff di Sarri, in particolare l'ex terzino azzurro Simone Bonomi e lo storico secondo di Sarri, Francesco Calzona.