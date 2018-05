Ancelotti-Napoli, adesso è ufficiale: "Felice e onorato di allenare in una città unica"

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico emiliano si è legato alla società partenopea per le prossime tre stagioni. Dopo una lunga riunione negli uffici della Filmauro a Roma, è arrivato anche l'annuncio da parte del club azzurro.

"Sono veramente orgoglioso ed onorato di allenare una squadra di una città unica, sostenuta da un tifo impareggiabile", le prime parole di Ancelotti da nuovo tecnico del Napoli.

In precedenza Aurelio De Laurentiis aveva salutato Maurizio Sarri su Twitter: "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio".

LA GIORNATA - L'annuncio di Carlo Ancelotti al Napoli arriva al termine di una lunga giornata. A Roma, negli uffici della Filmauro, l'incontro tra il tecnico, il suo staff e la dirigenza azzurra al gran completo. Si iniziano a pianificare le strategie future, il progetto, il mercato. Si limano gli ultimi dettagli dell'accordo.

LO STAFF - Il tecnico emiliano nella sua avventura a Castel Volturno sarà seguito anche dal figlio Davide e dal genero Mino Fulco. A completare lo staff dovrebbero esserci anche Calzona e Simone Bonomi, in questi tre anni al fianco di Sarri. Da definire le altre figure.

PRESENTAZIONE IL 9 LUGLIO? - La conferenza stampa di presentazione di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore del Napoli potrebbe tenersi il prossimo 9 luglio, il giorno prima della partenza per il ritiro di Dimaro.