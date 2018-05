Le 'quote' Ancelotti: triplete quotato a 575, più facile lo scudetto

La SNAI ha confezionato una serie di giocate dedicate al nuovo tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. Si va dal nuovo primato di punti in Serie A, appena ritoccato da Sarri, alla prospettiva di un esonero entro maggio 2019. Intanto l'arrivo di Carletto per i quotisti ha avvicinato il sogno tricolore: il Napoli Campione d'Italia 2018/19 è passato da 6,00 a 4,00. La quota di un nuovo primato di punti per il Napoli (92 punti almeno) paga 2,30 volte la scommessa. SNAI banca anche il 'triplete': campionato, coppa Italia e Champions League. Con un euro si vincono 575 euro. Solo ipotesi positive finora, ma l'agenzia di scommesse prevede la possibilità di scommettere anche su un evento meno felice per i tifosi azzurri. La quota relativa alla fine del rapporto tra Ancelotti e il Napoli (esonero o dimissioni) è di 7,50.