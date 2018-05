"Ancelotti in azzurro? Vado da Milano a Napoli a piedi". Padovan paga la scommessa

"Ancelotti in azzurro?, vado da Milano a Napoli a piedi". L'affermazione a Sportitalia di Padovan, nelle ore che hanno preceduto l'ingaggio di Carlo Ancelotti al Napoli, costerà caro all'ex direttore di Tuttosport.

"Ero ospite di Monday Night trasmissione di Sportitalia, quando intervenendo sull’indiscrezione di Ancelotti al Napoli dissi di non crederci e di essere pronto ad andare da Milano a Napoli se si fosse concretizzato l'ingaggio. Ritenevo impossibile questo abbinamento, ma ora ritengo di dover onorare ciò che è uscito dalla mia bocca, anche per una questione di credibilità. Non andrò in autostrada ma sceglierò statali, provinciali. Sarà un'avventura francescana, con traguardo Fuorigrotta. Spero di poter realizzare questo cammino prima dell'estate", ha spiegato Padovan.