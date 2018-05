Corriere dello Sport: "Napoli, con Ancelotti può arrivare Vidal?"

Cominciano già a circolare i primi nomi in caso di approdo di Ancelotti sulla panchina del Napoli.

La prima ipotesi la fa il Corriere dello Sport, secondo cui una delle prime idee del tecnico, in caso di arrivo all'ombra del Vesuvio, sarebbe quella di rinforzare il centrocampo con il cileno Arturo Vidal.

"Ancelotti - si legge sul Corsport - è stato visto a lungo parlare con Vidal a San Siro, in occasione della partita di addio di Pirlo. Il cileno, ex Juve, è in uscita dal Bayern Monaco e potrebbe essere una delle prime idee per il mercato estivo".