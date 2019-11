Gazzetta dello Sport - De Laurentiis valuta risoluzione contratto Ancelotti

Il futuro di Carlo Ancelotti al Napoli sarebbe seriamente in discussione. A sostenerlo è la Gazzetta dello Sport.

Aurelio De Laurentiis - secondo la 'rosea' - starebbe valutando la soluzione migliore per arrivare alla separazione con l’allenatore. Il patron azzurro avrebbe avuto una lunga discussione con i suoi legali e con un collaboratore dell’avvocato Grassani, con i quali avrebbe parlato degli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dei giocatori e sulla possibilità di poter risolvere il contratto con Ancelotti.

Il tecnico azzurro è rimasto nel suo ufficio, dove è stato contattato in call conference da De Laurentiis. La discussione tra i due - secondo la Gazzetta - non sarebbe stata serena. Il presidente non gli avrebbe perdonato il fatto di avere contestato la decisione del ritiro.