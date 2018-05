Ancelotti al Napoli, parla Maldini: "Carlo non va in una squadra senza garanzie tecniche"

“Non mi aspettavo questa scelta di Carlo. Ho parlato con lui in occasione dell’addio al calcio di Pirlo e non mi ha detto nulla. È una scelta coraggiosa quella che ha fatto". Così Paolo Maldini, ai microfoni TopCalcio24, ha commentato l'approdo del suo ex compagno di squadra Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli.

"Avrà avuto delle rassicurazioni per il mercato, Carlo non va in una squadra se non è certo di avere una squadra competitiva", le parole dell'ex capitano rossonero riportate da Milannews.