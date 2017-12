Champions League, Ancelotti: "Per il Napoli è difficile"

L'ex allenatore del Milan e del Bayern Monaco Carlo Ancelotti, indiziato numero uno per la panchina della Nazionale italiana nel post-Ventura, ha parlato delle possibilità di qualificazione Champions del Napoli di Sarri su Premium Sport: "Per il Napoli è difficile perché non dipende dalla sua volontà. Dovrà aspettare il risultato del Manchester City. Vedremo". Sulla lotta scudetto Ancelotti ha dichiarato: "L'Inter sta sfruttando il vantaggio di non avere partite di coppa e lo sfrutterà fino alla fine: la stagione è intensa e viva".