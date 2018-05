Alciato, il 'biografo' di Ancelotti: "Difficilmente andrà al Napoli"

Continua l'altalena di voci sul possibile approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Ai microfoni di Radio24, nel corso della trasmissione "Tutti Convocati", ne ha parlato il noto giornalista Sky Alessandro Alciato, biografo ed amico personale dell'ex tecnico del Bayern Monaco.

"Difficilmente Ancelotti andrà al Napoli, mi pare di capire che non ci sia nulla. Credo che lui aspetti un progetto con programmazione, mercato, certezze tecniche. Un allenatore come Carlo, che ha dimostrato di saper vincere tutto, rischia di rimanere senza panchina. Per la panchina del Napoli dico Simone Inzaghi", ha spiegato Alciato.

Anche un altro giornalista che ha un grande rapporto personale con Carlo Ancelotti, l'ex direttore di Milan Channel Mauro Suma, ha escluso l'arrivo del tecnico in azzurro: "Confermato Ancelotti no Napoli. L'unica certezza è che Carlo farà il commentatore ai Mondiali", scrive su Twitter.