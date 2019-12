Ancelotti rompe il silenzio, il messaggio sui social dopo l'esonero

Carlo Ancelotti, esonerato nella tarda serata di ieri dalla Ssc Napoli, ha rotto il suo silenzio con un messaggio lasciato ai social.

Nessuna polemica dall'ormai ex allenatore azzurro - oggi sostituito da Gattuso - anzi, il tecnico ringrazia esplicitamente il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

"Tutti i miei ringraziamenti al club, ai suoi dipendenti, ai miei giocatori, al mio staff e al presidente - scrive Carlo Ancelotti - per la opportunità che mi è stata data di vivere una grande esperienza in una città meravigliosa come Napoli. FORZA NAPOLI SEMPRE".