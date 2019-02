Ancelotti si conferma vincente: un suo cavallo sbanca Cagnes-sur-mer

In un momento scialbo della stagione azzurra (sperando in nuove motivazioni per l'Europa League) Carlo Ancelotti può consolarsi con la vittoria di uno dei suoi cavalli, "The Chosen One" (il Prescelto). Da tempo il tecnico ha una scuderia in Francia, con l'amico Giovanni Mauri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il cavallo di Ancelotti ha vinto una corsa nell'ippodromo di Cagnes-sur-mer, cittadina situata sulla Costa Azzurra francese. Il fantino è uno dei migliori in circolazione, Cristian Demuro, l'allenatore è Alessandro Botti.