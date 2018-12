Ancelotti in esclusiva a Tiki Taka: “A Napoli si vive bene”

Carlo Ancelotti in un'intervista in esclusiva per Mediaset nella sala di D'Angelo Santa Caterina. Intervistato da Pierluigi Pardo parla anche di Napoli. "A Napoli si vive bene. Ci sono scorci bellissimi, ottimo cibo e i napoletani sanno prendere la vita con leggerezza". Ecco il bilancio di questo 2018 di Carlo Ancelotti direttamente dal dietro le quinte di Tiki Taka, il contenitore sportivo di Mediaset a cura di Pierluigi Pardo.

E poi tante curiosità sul rapporto con i nostri campioni azzurri e sull'attaccamento dei tifosi a Cavani, spesso troppo enfatizzato quando poi in squadra ci sono grandi figure altrettanto meritevoli. E per concludere il desiderio di sentire il tripudio dello Stadio San.Paolo che canta “'O surdat nammurato”, e poter esultare con tutti i tifosi e con la sua Napoli.