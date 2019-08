Ancelotti: "Ibra al Napoli? Certo che lo vorrei. Se viene gratis..."

Carlo Ancelotti, alla vigilia di Juventus-Napoli, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, per la trasmissione 'Mister Condò'. Nello stralcio mostrato in tv ha parlato in particolare del rapporto con De Laurentiis, non tralasciando il calciomercato.

Ibrahimovic

"Certo che prenderei Ibra. Dovrebbe venire con un po' di sconto. Magari gratis", scherza Ancelotti sulla possibilità del campione svedese in maglia azzurra.

De Laurentiis e nazionale italiana

"E' uno dei pochi presidenti che ha grande rispetto del mio lavoro, chiede informazioni, ma non mette mai voce nelle mie scelte. Gli piace ascoltare. E' anche un grande imprenditore, vuole una società sana", spiega il mister, che allontana anche le ipotesi sulla sua candidatura a futuro ct della nazionale. "Al momento non mi interessa, mi trovo bene lavorando tutti i giorni. Ho parlato anche con la Federazione, ma attualmente sono del'idea di voler continuare a lavorare ogni giorno. Mi diverte stare sempre sul campo".

Sarà possibile vedere la trasmissione completa dalle 18.45 su Sky Sport.