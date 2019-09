Ancelotti: "Abbiamo trattato Icardi, ma sono arrivati ottimi attaccanti come Llorente e Lozano"

"Se fosse tutto perfetto adesso ci sarebbe da preoccuparsi. C'è da fare meglio ma rispetto alle prime partite, il reparto difensivo è migliorato grazie all'apporto di tutta la squadra". Così il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di "Radio anch'io sport" su Rai Radio 1 del momento degli azzurri.

"Il Napoli fa bene da tanti anni, in passato è mancato qualcosina per arrivare al primo posto e forse è arrivato nel mercato oculato e ci si prova. Non è facile raggiungere il top ma c'e' la convinzione di provarci", ha affermato l'allenatore azzurro.



LLORENTE E LOZANO - "Fernando è un attaccante completo, grazie alla sua stazza sfrutta le situazioni aree ma soprattutto e' un giocatore di calcio, arrivato con grande entusiasmo dopo il periodo in sordina al Tottenham. Ci sta dando una grossa mano. Lozano? Puo' giocare in tutte le posizioni, e' molto adattabile e ha qualita' particolari. E' molto veloce, ma se lo metti a destra non puo' fare lo stesso lavoro di Callejon. Bisogna adattare le caratteristiche alla posizione".



ICARDI E JAMES - "Abbiamo valutate tante opportunita', tra cui anche Icardi. Per concludere certe operazioni, pero', serve la volonta' feroce del giocatore di venire e della societa' di prenderlo... James? C'era la volonta' di prenderlo ma ci siamo scontrati con il Real Madrid, che ora lo utilizza sempre. Pero', oltre Llorente e Lozano, sono arrivati ottimi giocatori come Di Lorenzo e Manolas, che alzano la qualita' della rosa".



LA SFIDA ALLA JUVE - "Non so se il gap con la Juve è colmato, pero' vogliamo essere competitivi con tutti. La mia e' una squadra che mi piace molto, per carattere e personalita', siamo cresciuti nell'ultimo periodo".



CHAMPIONS - "Per come abbiamo iniziato, gli ottavi sono a portata di mano. Il Genk ha preso sei gol dal Salisburgo, ma in Champions bisogna tenere sempre gli occhi aperti. Il girone e' meno complicato dell'anno scorso e puntiamo ad arrivare agli ottavi".