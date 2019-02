Ancelotti: "Questo Napoli sembra il mio Milan. In azzurro vincerò"

"Questo Napoli sembra il mio Milan. Qui vincerò". Così Carlo Ancelotti nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Stampa in vista del big match in programma domenica sera al San Paolo contro la Juventus.

"La classifica non mente. Merito della Juve e demerito nostro. Loro sono sopra la media, noi dentro una media molto elevata. Abbiamo sbagliato poche partite e fatto un campionato buono, ma è un giudizio annacquato dalla straordinarietà della Juventus", ha spiegato il tecnico azzurro che crede nella possibilità di battere i bianconeri. "Loro sono superiori, ma il mio Napoli può batterli", ha aggiunto Ancelotti.

L'allenatore del Napoli ha parlato anche del collega Massimiliano Allegri: "E' come me: gestisce una squadra in base alla rosa". E di Cristiano Ronaldo, con il quale ha instaurato uno straordinario rapporto umano e tecnico ai tempi del Real Madrid: "Lui è uno di quei campioni che conviene ascoltare".

