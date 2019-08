Ancelotti: "Abbiamo la volontà di migliorare la squadra. Vogliamo vincere"

Carlo Ancelotti nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport e al Corriere dello Sport affronta molti temi, in primis il calciomercato: "Sarò tranquillo fino al 2 settembre. Il mercato lungo mi scoccia, ma mi sto abituando. Stiamo valutando tante situazioni, ne ha parlato anche il presidente, ha spiegato dell’operazione Pépé che non siamo riusciti a definire. Insomma, la volontà di migliorare la squadra c’è in tutti noi, perché vogliamo vincere.

Amichevoli e condizione atletica

"Con il Marsiglia abbiamo evidenziato le qualità, che sono il palleggio, il fraseggio e anche la personalità. Ma pure qualche limite, perché abbiamo fatto un po’ fatica all’inizio a trovare spazio tra le linee. Ma avevamo una coppia di centrocampisti inedita, con Fabian Ruiz e Elmas. È stata una prestazione positiva. Ci mancano ancora Koulibaly e Allan. Il primo rientrerà a Ferragosto e giocherà il 24 a Firenze. Manolas è davvero forte, è aggressivo al punto giusto. È un difensore che ci garantirà nuova fisicità e competizione nel gioco aereo. Elmas ha dimostrato intelligenza nello stare in campo, capacità e forza nei contrasti. Avrà futuro. Milik è soltanto in ritardo di condizione. Con lui abbiamo parlato chiaro, è uno dei centravanti che abbiamo a disposizione. L’altro è Mertens che ha fatto tanto bene in questo ruolo negli ultimi anni".