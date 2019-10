"Ancelotti non voleva Insigne": Auriemma e Cassano la pensano allo stesso modo

Secondo il cronista sportivo Raffaele Auriemma il rapporto tra Lorenzo Insigne e Carlo Ancelotti non si è mai instaurato del tutto. Ospite di Tiki Taka, sui canali Mediaset, Auriemma ha detto: "Ancelotti non voleva Insigne e il capitano azzurro non voleva rimanere a Napoli. Ma credo che Insigne vada apprezzato per come si sacrifica e gioca in una posizione non sua". Dello stesso parere l'ex calciatore Antonio Cassano, che ha ribadito: "La verità è che Ancelotti ha voluto Lozano perché pensava e sperava che Insigne andasse via".

Auriemma ha poi parlato della presunta frattura nel rapporto Ancelotti-De Laurentiis: "Vi assicuro che De Laurentiis chiama Ancelotti cinque volte al giorno, segno che qualcosa non va".