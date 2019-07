Dimaro, Ancelotti risponde ai tifosi: "Insigne resta. James? Servono tempo e pazienza"

Sul palco di Dimaro, stasera, c'è stato il tradizionale incontro con i tifosi da parte di allenatore e giocatori azzurri. Le domande, soprattutto quelle rivolte ad Ancelotti, hanno riservato alcuni interessanti spunti sul mercato e sulle intenzioni per la prossima stagione.

Ancelotti e il mercato

Carlo Ancelotti – con lui c'erano anche il nuovo acquisto Giovanni Di Lorenzo e Faouzi Ghoulam – ha innanzitutto parlato della questione terzini. “Parliamo del momento – ha spiegato – Abbiamo tre terzini a destra, Di Lorenzo, Malcuit ed Hysaj che arriverà il 12, mentre sulla sinsitra due terzini che sono Mario Rui e Ghoulam. L'anno scorso per Faouzi è stato un anno di recupero, ora si è presentato in condizione ottimale. Non abbiamo intenzione di vendere, ma se qualcuno vorrà provare altre esperienze lo prenderemo in considerazione”.

Il discorso non poteva che toccare l'argomento James Rodriguez. "Non so se arriva James Rodriguez, ma ce lo auguriamo. Lo conosco molto bene, e può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra. A noi piace utilizzare giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni. Il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni". “Se sono d'accordo a dargli la 10? Figurati se sto a pensare alla maglia...l'importante è che sia azzurra, poi si vede. C'è molta attesa, ma ci vogliono tempo e pazienza".

Una domanda, sul suo "accontentarsi" o "fare richieste di giocatori al presidente", ha permesso all'allenatore azzurro di chiarire alcuni punti. "Non c'è molta chiarezza su queste dinamiche - ha spiegato - Questa è una società strutturata con un direttore sportivo con cui parlo tutti i giorni, con cui si fanno valutazioni della rosa in tutti i momenti. Alla fine della stagione si valuta come migliorarla, poi ci si scontra con il mercato. Tutti vorrebbero comprare Messi, ma ci sono giocatori incedibili, che hanno piacere di venire al Napoli, altri vogliono vedere cosa succede sul mercato per poi decidere se venire o meno. Noi cerchiamo giocatori funzionali e motivati, se il Napoli viene considerata una priorità allora si fanno tutti gli sforzi, altrimenti no".

Per quanto riguarda i giocatori in possibile uscita, l'allenatore azzurro ha blindato Lorenzo Insigne. "Insigne per Icardi? No, Insigne è il capitano del Napoli e siamo tutti contenti che resti qua".

Ancelotti e le aspettative per la prossima stagione

L'allenatore azzurro ha parlato anche delle aspettative di stagione. “L'anno scorso è stato un anno positivo ma nella seconda parte della stagione poteva andare meglio, quest'anno dobbiamo fare qualcosa in più, e sono sicuro che faremo. Mi sono trovato molto bene, con squadra, città, centro sportivo. È stato un anno di adattamento e ora dobbiamo tirare fuori il meglio”. Sulla questione modulo. Ancelotti assicura che “sarà lo stesso dello scorso anno”. “È rimasto il 4-4-2 tutto l'anno e rimarrà così anche quest'anno, alternando in fase di costruzione. Si parla tanto di sistemi, 4-4-2, 3-5-2, ma i numeri sono legati all'aspetto difensivo, a quando la squadra non ha la palla”.

Resta il problema del gap con la Juve. "Non è solo un problema di giocatori che arrivano o partono, è un problema ambientale, di motivazioni, di qualità. Serve essere più continui, avere più entusiasmo intorno, un insieme di tante cose".