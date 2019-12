Ancelotti firma con l'Everton: debutto previsto nel giorno di Santo Stefano

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Everton. L'ex allenatore del Napoli si accomoda dunque su una nuova panchina a pochi giorni dall'esonero incassato dalla società di De Laurentiis. L'Everton non è in una buona situazione di classifica, toccherà dunque ad Ancelotti dare una svolta concreta alla stagione dei Toffies. L'annuncio arriva sul sito ufficiale della squadra di Liverpool: "L'Everton è lieto di annunciare che Carlo Ancelotti è il suo nuovo allenatore". Si tratta di uno dei tecnici, sottolinea il club sul suo sito, "di maggior successo nel mondo del calcio, dopo aver vinto 20 trofei tra cui titoli di campionato in quattro diversi paesi e la Champions League tre volte".

Ancelotti ha firmato per quattro anni e mezzo, accordo che durerà fino alla fine della stagione '23-'24. Il nuovo tecnico assisterà come spettatore alla partita di oggi contro l'Arsenal prima di incontrare i giocatori e assumere il suo nuovo ruolo da domani. La prima partita di Ancelotti in panchina sarà il match casalingo contro il Burnley il giorno di Santo Stefano. Oggi, contro l'Arsenal, la squadra sarà guidata dal traghettatore Ferguson.

"Sono felice di annunciare che sono il nuovo allenatore dell'Everton. Sono contento di tonrare in Premier League ed essere parte di questo storico club. Grazie per aver creduto in me", scrive Ancelotti sui social.