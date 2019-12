Ancelotti vince all'esordio sulla panchina dell'Everton

Carlo Ancelotti inizia con il piede ingiusto la sua seconda avventura in Premier League.

L'ex tecnico del Napoli ha vinto per 1-0 all'esordio sulla panchina dell'Everton nel tradizionale 'Boxing day'.

Decisivo per la vittoria interna dei 'toffies' contro il Burnley un gol di Calvert Lewin a 10' dal termine.

FT. Everton 1-0 Burnley.@CalvertLewin14's late header gets the @MrAncelotti era off to a winning start. Get in, Blues! #EVEBUR pic.twitter.com/VkkuNRq7RL