Ancelotti vicino all'Everton: manca solo la firma

In meno di una settimana dal suo esonero, Carlo Ancelotti ha già trovato una nuova panchina. Si tratta di quella dell'Everton di Liverpool con cui si è incontrato nelle ultime ore raggiungendo un accordo. La firma del contratto dell'ex tecnico del Napoli con i “Toffees” è atteso nelle prossime ore ma si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli. Secondo la stampa inglese è lui il nuovo allenatore dell'altra squadra di Liverpool.

Dovrebbe andare in panchina già a partire dalla prossima partita di campionato. La squadra era allenato da Marco Silva, esonerato lo scorso 6 dicembre, ed è stata poi affidata a Duncan Ferguson. Durante la partita contro il Leicester di mercoledì sera ci sarà ancora Ferguson in panchina per poi lasciare il posto al più titolato tecnico italiano per la gara di sabato contro l'Arsenal, altra squadra a cui era stato accostato Ancelotti.