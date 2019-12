Ancelotti sempre più vicino all'Everton: il figlio non farà il vice

L'incontro con la dirigenza dell'Everton è andato bene e Ancelotti appare sempre più vicino alla squadra inglese che lotta per non retrocedere e che ha recentemente esonerato Marco Silva.

Si delinea intanto lo staff dell'ex allenatore del Napoli, sostituito da Rino Gattuso. Secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport Davide Ancelotti non ricoprirà il ruolo di vice, a differenza di quanto fatto a Napoli. Tale ruolo infatti sarà affidato a Duncan Ferguson. Nello staff dovrebbe far parte comunque il genero di Carlo Ancelotti, Mino Fulco, come nutrizionista, mentre il figlio Davide dovrebbe ricoprire comunque un ruolo di primo piano, ma non ancora delineato.