Ancelotti-Everton: nelle prossime ore colloqui per liberarsi dal Napoli

Carlo Ancelotti è sempre più vicino all'Everton. Il giornalista di Sky Alessandro Alciato, che insieme al tecnico emiliano ha scritto il libro "Preferisco la coppa", ha rivelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa via Twitter.

"Ultimi colloqui a Londra per i dettagli. Everton-Ancelotti in dirittura d’arrivo. 4 anni e mezzo di contratto. Prima partita Everton-Burnley del 26 dicembre. Assistenti: Davide Ancelotti e Duncan Ferguson. Fra oggi e domani i colloqui con il Napoli per liberarsi", scrive Alciato.