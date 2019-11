Venerato: "In caso di dimissioni di Ancelotti i nomi in ballo sarebbero tre"

Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, sono molte le voci sul futuro di Carlo Ancelotti, non ultime quelle provenienti dall'Argentina che vorrebbero il tecnico del Napoli avvicinarsi alla panchina del Boca Juniors.

Sull'argomento e sulle eventuali dimissioni dell'allenatore azzurro, il giornalista Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 live: "Cosa accadrebbe in caso di dimissioni Ancelotti? Gli eventuali nomi sono Allegri, Spalletti e Gattuso, ma al momento non mi risulta niente al riguardo. De Laurentiis vuole parlare con Ancelotti per capire fino a che punto ha in mano lo spogliatoio".