Ancelotti a cena nel ristorante di David Luiz: c'è anche Diego Costa

Cena di mercato nel cuore di Londra per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha fatto tappa nelle ultime ore nel ristorante italiano "Babbo", come testimoniano le foto pubblicate sul profilo ufficiale Instagram del locale.

Tra i cui soci del ristorante ci sono i giocatori del Chelsea David Luiz e Willian ed il potente agente di calciatori Kia Joorabchian.

Lì il nuovo allenatore azzurro, oltre al difensore brasiliano, ha incontrato anche il centravanti della Spagna Diego Costa che, come anticipato ieri da NapoliToday, potrebbe diventare un obiettivo di mercato per i partenopei in caso di partenza di Dries Mertens.

Difficile pensare che il discorso con David Luiz e Diego Costa non sia scivolato anche sull'eventualità di considerare un trasferimento all'ombra del Vesuvio, qualora si verificasse l'opportunità.