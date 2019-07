AS ironizza sulla foto del Napoli: "Ancelotti e Adl hanno un asso nella manica per James?"

La foto postata nelle ultime ore su Twitter dalla Ssc Napoli non è passata inosservata anche in Spagna. Nell'immagine erano immortalati Ancelotti e De Laurentiis impegnati in una partita di tressette.

La foto è stata subito ripresa dal noto quotidiano sportivo spagnolo "AS", che l'ha rilanciata su Twitter a sua volta chiedendosi: "Ancelotti e De Laurentiis hanno un asso nella manica per James Rodriguez?".