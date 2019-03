Salisburgo-Napoli, Ancelotti: "Niente calcoli. Vogliamo giocare al meglio e passare il turno"

"3-0 risultato rassicurante? Nel calcio può succedere sempre di tutto. Noi non faremo calcoli. Vogliamo giocare al meglio e passare il turno". Così Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salisburgo-Napoli, match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Il tecnico azzurro ha parlato anche del momento di Insigne: "Lo sfogo di Lorenzo? Avverte una certa responsabilità. E' nato a Napoli e cresciuto in questa squadra, è il capitano".

Sulla formazione, poi, Ancelotti ha aggiunto: "Milik gioca sicuro. Il suo compagno d'attacco lo deciderò poi".

Chiusura su Giuntoli: "Sono molto contento del suo rinnovo".

Al fianco dell'allenatore, in conferenza stampa, c'era anche Elseid Hysaj: "Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno".

